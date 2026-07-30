С августа некоторым российским пенсионерам пересчитают выплаты

Августовские изменения коснутся страховых и накопительных пенсий, а также фиксированных выплат для отдельных категорий граждан. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом коэффициентов за 2025 год, а пенсионеры старше 80 лет начнут получать двойную фиксированную выплату.

Перерасчет для работающих пенсионеров

Каждый год 1 августа Социальный фонд автоматически пересчитывает страховую часть пенсии работающих пенсионеров. Максимальная надбавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, даже если человек заработал больше баллов. В 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,7 рубля. Таким образом, максимальная прибавка составит 470,2 рубля.

Работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору, а работодатель делает отчисления в Социальный фонд. Труд в зарегистрированном ИП также признается работой. Самозанятость учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы.

С 2025 года в России возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года. С 1 января 2025 года пенсия работающих пенсионеров выросла на 9,5%, а с 1 января 2026 года еще на 7,6%.

Увеличение накопительной пенсии

С 1 августа Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет накопительных пенсий. Для пенсионеров, чьи накопления находятся в управлении Социального фонда, прибавка составит 17,3%. Участники программы софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на пенсию, и те, кто формировал накопления самостоятельно, получат 19,3%.

Накопительная часть пенсии формируется за счет отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала и инвестиционного дохода. Инвестированием пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний.

По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за 2025 год составила 14% годовых, пенсионных резервов 16,2% годовых.

Кто еще получит надбавку

С 1 августа бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Они начнут получать двойную фиксированную выплату в размере 19,1 тысячи рублей. Пенсию повысят в беззаявительном порядке. Прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии.

Если пенсионеру в июле установили первую группу инвалидности, ему также со дня установления группы произведут перерасчет фиксированной выплаты в двойном размере.