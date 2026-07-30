Четверг, 30 июля 2026

$78.70    €89.63    ¥11.59

22.8 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоС августа некоторым российским пенсионерам пересчитают выплаты

С августа некоторым российским пенсионерам пересчитают выплаты

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Августовские изменения коснутся страховых и накопительных пенсий, а также фиксированных выплат для отдельных категорий граждан. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом коэффициентов за 2025 год, а пенсионеры старше 80 лет начнут получать двойную фиксированную выплату.

Перерасчет для работающих пенсионеров

Каждый год 1 августа Социальный фонд автоматически пересчитывает страховую часть пенсии работающих пенсионеров. Максимальная надбавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, даже если человек заработал больше баллов. В 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,7 рубля. Таким образом, максимальная прибавка составит 470,2 рубля.

С августа некоторым российским пенсионерам пересчитают выплаты
Фото: abn.agency

Работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору, а работодатель делает отчисления в Социальный фонд. Труд в зарегистрированном ИП также признается работой. Самозанятость учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы.

С 2025 года в России возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года. С 1 января 2025 года пенсия работающих пенсионеров выросла на 9,5%, а с 1 января 2026 года еще на 7,6%.

Увеличение накопительной пенсии

С 1 августа Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет накопительных пенсий. Для пенсионеров, чьи накопления находятся в управлении Социального фонда, прибавка составит 17,3%. Участники программы софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на пенсию, и те, кто формировал накопления самостоятельно, получат 19,3%.

Накопительная часть пенсии формируется за счет отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала и инвестиционного дохода. Инвестированием пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний.

С августа некоторым российским пенсионерам пересчитают выплаты
Фото: abn.agency

По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за 2025 год составила 14% годовых, пенсионных резервов 16,2% годовых.

Кто еще получит надбавку

С 1 августа бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет. Они начнут получать двойную фиксированную выплату в размере 19,1 тысячи рублей. Пенсию повысят в беззаявительном порядке. Прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии.

Если пенсионеру в июле установили первую группу инвалидности, ему также со дня установления группы произведут перерасчет фиксированной выплаты в двойном размере.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

На улице Фучика появится жилой дом в стиле неомодерн и ар-деко

Согласован проект 12-этажного жилого здания на улице Фучика, 19, которое группа «ПСК» построит в форме «каре» с закрытым двором и встроенными помещениями на первом этаже.Как сообщает пресс-служба ГК ПСК, архитектурная студия Intercolumnium разработало фасады в стилистике неомодерна и ар-деко с использованием колонн, полуколонн, арок и эркеров, причем верхние этажи с высотой потолков 3 метра будут выполнены в терракотовом цвете, а нижнюю часть облицуют бежевыми панелями под камень и дополнят аркой главного входа с навесом в терракотовом контуре.Первый этаж отведут под коммерческие площади, которые отделят внутридворовое пространство от улицы. Кроме того, глубокие оконные проемы усилят эффект остекления, а на боковых фасадах этажи объединят в группы по три с выраженными объемными акцентами. Строительство 12-этажного дома начнется III кв. 2026 года.
Читать далее
Общество

Знакомый семьи получил голосовую запись от пропавшей Ирины Усольцевой

На электронную почту знакомого семьи пришло странное голосовое сообщение от имени пропавшей Ирины Усольцевой. Эксперты считают запись подделкой, созданной с помощью программы синтеза голоса на основе видео из социальных сетей. Пропажа семьи Во вторник исполнилось десять месяцев с того дня, когда семья Усольцевых исчезла в тайге Красноярского края. Официальные поиски до сих пор не принесли никаких результатов. Несмотря на отсутствие прогресса в расследовании, появляются новые странные обстоятельства. Телефон Сергея Усольцева подал признаки жизни. Кроме того, кто-то поставил электронную подпись в годовом отчете его компании. Голосовое сообщение Знакомый пропавшей семьи Валентин Дегтярев получил на электронную почту письмо с анонимного адреса. Внутри сообщения находилась ссылка на файлообменник, по которой открывалось голосовое сообщение, якобы принадлежавшее Ирине Усольцевой.В записи женский голос обращался к близким с просьбой не...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд погода петербург Россия пожары прокуратура мошенничество ремонт проверка пулково футбол хулиганство штрафы Госдума уголовное дело дмитрий медведев эвакуация арест финляндия конкурс музеи штраф пенсии мошенники пенсионеры кронштадт выплаты реконструкция автомобили газ фсб Александр Колесов ограбление ск самолеты депутаты врачи япония артем дзюба фильм королевская семья эстония

Новости дня

Общество

Эксперт рассказал об увеличении пенсий для россиян в августе

Общество

Петербург вошел в тройку регионов по числу поврежденных авто от упавших деревьев

Общество

Суд заключил обвиняемого в издевательстве над голубем под стражу до сентября

Общество

Дети-сироты получили квартиры с ремонтом на Богатырском проспекте после проверки

Общество

Синоптик Колесов предупредил жителей Петербурга о ливнях и грозах в выходные

Общество

Сад-трансформер в Кронштадте за 52 млн стал основанием для дела о мошенничестве

Наука

Астрономы обнаружили газ температурой 20 миллионов градусов

Общество

Гарри может заплатить издателю Daily Mail 13,3 млн долларов судебных издержек

Культура

Суды по авторским правам стали источником дохода для музыкантов

Общество

Верховный суд признал незаконными штрафы с ручных камер

Спорт

Тренер посоветовал Дзюбе перейти в воронежский «Факел»

Общество

С сентября в России перестанет работать один из маркетплейсов

Общество

Знакомый семьи получил голосовую запись от пропавшей Ирины Усольцевой

Общество

За июль неизвестные ограбили три музея на территории Франции

Общество

В четверг из Пулково не вылетят по расписанию 20 самолетов

Общество

Петербуржцы требуют сохранить зеленую зону на северном намыве

Звезды

Дочь Виктории Бони получила собственную лошадь

Транспорт

В Петербурге наградили авторов лучших плакатов по безопасности СИМ

Общество

Главный помощник короля Карла III уходит в отставку

Общество

Эксперт раскрыл скрытые механизмы древних рефлексов человека

Спорт

Спортсмены из петербургских «Зенитов» объявили об уходе

Общество

Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в поселке Понтонном

Общество

Главные скандалы, которые чуть не погубили «Одиссею» Нолан

Транспорт

Контроллеры Петербурга получат новую форму с гербом города

Общество

Полицейские задержали пьяного мигранта за хулиганство на станции «Купчино»

Новости

Будет как в Японии? Какие катаклизмы грозят Петербургу

Транспорт

Реконструкция Трамвайного парка № 3 завершится к 2029 году

Общество

Эксперт рассказал о перспективах ИИ в здравоохранении России

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гущин Ярослав Алексеевич, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb