Эксперт раскрыл скрытые механизмы древних рефлексов человека

Мурашки, гнев и боль воспринимаются многими как обычные неприятные ощущения. На самом деле это сложные защитные механизмы, которые были закреплены эволюцией.

Кратковременное проявление подобных ощущений приносит организму пользу, тогда как хроническое состояние становится серьезным сигналом о внутренних сбоях. Игнорировать такие сигналы нельзя, отметил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru.

На первый взгляд мурашки, гнев и боль кажутся совершенно разными явлениями. По словам эксперта, однако все они подчиняются единой эволюционной логике. В далеком прошлом эти механизмы помогали нашим предкам выживать в суровых условиях. Сегодня они продолжают срабатывать, хотя окружающая среда кардинально изменилась.

Якубович отметил, что понимание природы этих состояний позволяет использовать подсказки собственного организма. Человек получает возможность действовать в согласии с телом, а не вступать с ним в борьбу.

Мурашки являются рефлекторным сокращением мышц у волосяных фолликулов, которое в науке называют пилоэрекцией. У волосатых предков этот механизм помогал сохранять тепло и демонстрировать угрозу. Сегодня мурашки возникают на холод или сильные эмоции. Обычно они безвредны и проходят быстро, но длительное появление без причины может сигнализировать о неврологических сбоях, подчеркнул Яков Якубович.

Эксперт относит гнев к оборонительным рефлексам. Данное чувство представляет собой реакцию «бей или беги» на угрозу или несправедливость. В этом состоянии активируется симпатическая нервная система, выбрасывается адреналин, учащается пульс и растет давление. Хронический гнев истощает нервную и сердечно-сосудистую системы.

Боль возникает при раздражении болевых рецепторов и предупреждает о повреждении тканей. Острая боль спасает организм, тогда как хроническая форма превращается в самостоятельное заболевание, подчеркнул Якубович. Он добавил. что люди с врожденной нечувствительностью к боли редко доживают до зрелого возраста.