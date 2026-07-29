Полицейские задержали пьяного мигранта за хулиганство на станции «Купчино»

На станции «Купчино» в Санкт-Петербурге правоохранители задержали пьяного мигранта, который проник в зону движения поездов. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Сотрудники полиции получили сообщение о нарушении на станции метро «Купчино» 29 июля. Нетрезвый мужчина проник в зону движения поездов без разрешения.

После этого он вернулся на платформу, сел в вагон и доехал до станции «Невский проспект». На месте его задержали сотрудники транспортной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нарушителя передали полицейским и доставили в отдел. Задержанным оказался 33-летний выходец из Средней Азии. В отношении злоумышленника составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.