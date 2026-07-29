Павла Дурова объявили в международный розыск по делу о терроризме

Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Бизнесмену предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

ФСБ России объявила основателя Телеграма Павла Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. По данным следствия, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались спецслужбами недружественной страны. Эти ресурсы помогали готовить диверсионно-террористические акты на территории России.

Особое внимание в материалах дела уделяется сервису знакомств. Сотрудники зарубежных спецслужб регистрировались там под видом девушек. Они вступали в переписку с молодыми россиянами и предлагали встречи в крупных ТЦ или у других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Для оплаты билетов и подарков жертвы использовали фишинговые ссылки. После этого с жертвами связывались другие представители спецслужб, которые выдавали себя за сотрудников российских правоохранительных органов.