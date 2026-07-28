Эксперт рассказал о скрытых сигналах человеческого организма

Организм человека располагает множеством встроенных механизмов, которые часто воспринимаются как досадные неудобства. Однако понимание данных реакций помогает сохранить здоровье.

Человеческое тело располагает множеством встроенных механизмов. Эти процессы часто воспринимаются как досадные неудобства, хотя за каждым из них стоит тонкая биохимическая настройка. Эксперт Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru отметил, что слезы, головокружение и зуд действуют по собственным законам. Понимание их природы способно превратить раздражающий симптом в полезную подсказку.

По словам эксперта, слезы делятся на три типа. Базальные защищают глаз, рефлекторные появляются от раздражения, а эмоциональные содержат гормоны стресса и обезболивающие. В них обнаружено свыше 900 белков, причем эмоциональные слезы богаче по составу. Плач помогает восстановить баланс и вызывает эмпатию, но беспричинный плач может быть симптомом депрессии, добавил Якубович.

Головокружение возникает из-за противоречивых сигналов от вестибулярного аппарата, зрения и мышечной системы. Чаще всего оно связано с внутренним ухом. Периферическое головокружение не так опасно, а центральное может указывать на инсульт. Эксперт отмечает, что в 90% случаев причина заключается в вестибулярном аппарате.

Якубович предупредил, что зуд является защитным рефлексом. По его словам, расчесывание создает порочный круг, потому что повреждение кожи только усиливает зуд. Лечить следует причину, а не сам рефлекс. Эксперт подчеркнул, что каждый сигнал организма представляет собой попытку восстановить баланс или служит предупреждением о неполадке.