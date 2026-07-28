Дело блогера Лерчек передали новому судье

Материалы уголовного дела блогера Валерии Чекалиной переданы для дальнейшего рассмотрения новому судье. Инфлюенсера обвиняют в совершении незаконных валютных операций

Новый судья

В Гагаринском районном суде Москвы произошла смена судьи по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Материалы дела переданы федеральному судье Алишеру Ларину. Причина замены не уточняется, однако это может быть связано с отпуском предыдущего судьи Джемала Курбанова, сообщает ТАСС.

Процесс по делу Чекалиной был возобновлен судом. На 30 июля назначено заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения для блогера и дальнейшем рассмотрении материалов по существу. Государственное обвинение настаивает на ужесточении меры пресечения. Прокуроры утверждают, что Чекалина нарушила ранее наложенные на нее запреты, покинув Москву и отправившись на несколько дней в Санкт-Петербург.

Позиция защиты и планы на лечение

Валерия Чекалина планировала после завершения курса химиотерапии выехать в Белград, где должна была пройти вакцинацию. Помощь блогеру должен был оказать врач из Германии. Адвокаты Чекалиной подтвердили, что суд разрешил ей выезд за границу для медицинских процедур, недоступных в России. Защита заявила, что блогер строго соблюдала все установленные ограничения и опровергла информацию о нарушении меры пресечения.

Химиотерапия

Валерия Чекалина завершила девятый курс химиотерапии и лучевую терапию. У Лерчек диагностирован рак желудка четвертой стадии. Симптомы болезни изначально ошибочно приняли за почечные колики. Каждые две недели блогер проходит иммунную и таргетную терапию.

Несмотря на низкий уровень энергии, Чекалина сохраняет позитивный настрой. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказал, что Лерчек улыбается и не теряет оптимизма. После облучения врачи разрешили ей умеренные физические нагрузки. Блогер вернулась к занятиям аргентинским танго. Параллельно с лечением она продолжает управлять бизнесом и развивает собственный бренд одежды.

Обвинение

В отношении Чекалиной продолжается следствие по уголовному делу о выводе за границу более 250 миллионов рублей. Суд разрешил ей сменить адрес проживания на время следствия. Слушания по делу продолжатся 30 июля.

Ранее Валерия и Артем Чекалины полностью погасили налоговую задолженность в 175 миллионов рублей.