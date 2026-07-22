Сотрудники ФСБ задержали в метрополитене Петербурга мужчину с бомбой

В метрополитене Санкт-Петербурга задержали мужчину со взрывным устройством. Задержанный пояснил, что действовал за денежное вознаграждение от куратора.

Сотрудники ФСБ задержали в петербургском метро агента одной из недружественных стран. При обыске правоохранители обнаружили взрывное устройство. Оно было замаскировано под GPS-трекер, сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный пояснил, что действовал за вознаграждение. Деньги он получил на криптокошелек от куратора. Устройство планировалось подложить под машину сотрудника оборонного предприятия.

После задержания молодой человек объяснил, что на связь с ним кураторы из другой страны вышли еще в декабре 2025 года. После этого он выполнял их задания, в том числе забирал вещи из «тайника», и «установить объект под одной из машин, за которой он осуществлял наблюдение».

«Данные действия выполнял из материальнях соображений», — объяснил задержанный на видео, которое приводит РИА Новости.

Напомним, что ранее в Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. За время атаки средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов.