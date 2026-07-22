Колесов предупредил о дождях и грозах на территории Петербурга в среду

Во второй половине дня 22 июля Санкт-Петербург накроют кратковременные дожди и грозы. Активное развитие облачности смещается в центральные и восточные районы Ленинградской области.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что Петербург остается в северо-западной части циклона. Во второй половине дня 22 июля в городе ожидаются кратковременные дожди, высока вероятность гроз, особенно в восточной части города.

При этом наиболее активное развитие облачности смещается в центральные и восточные районы Ленинградской области. Именно там ожидаются ливни, грозы, местами с градом и усилением ветра, отметил эксперт в своем Телеграм-канале.

Несмотря на облачность, температура воздуха в городе поднимется до 19 градусов. Синоптик отметил, что 21 июля стал самым холодным днем июля в 2026 году. Тогда столбик термометра поднялся только до 14,7 градуса, а солнца практически не было.

Исторические данные показывают, что 21 июля в Петербурге бывало еще холоднее. В прошлом температура опускалась до 13 градусов. Колесов напомнил, что последний раз похолодание до уровня в 15,8 градуса произошло 21 июля 1978 года.