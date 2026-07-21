Золотые резервы России опустились до минимума с февраля 2020 года

Российские золотые резервы упали до уровня февраля 2020 года, составив 73 миллиона тройских унций. Экономисты связывают это с использованием запасов для промышленных нужд и внешнеэкономической деятельности.

Золотые запасы Центрального банка России снизились до 73 миллионов тройских унций. Это минимальный уровень с февраля 2020 года. Экономист Юрий Твердохлеб в разговоре с «ФедералПресс» отметил, что резервы работают на экономику, а их сокращение не говорит о негативных процессах. Изменения могут быть связаны с операциями или потребностями промышленности. Золото используется не только как банковский металл, но и в производстве.

Твердохлеб не видит причин для беспокойства. Подобные колебания характерны для любой страны с золотым запасом, включая США, Францию и Китай. Резервы могут служить обеспечением, предоставляться в кредит или использоваться во внешнеэкономической деятельности. В условиях санкций часть запаса может уходить на поддержку третьих стран, поставки продовольствия или компонентов для вооружения.

Экономист добавил, что золотодобыча работает стабильно, а внешнеэкономическая активность остается высокой. Такие колебания допустимы для нормально функционирующей экономики и не вызывают тревоги.