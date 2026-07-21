Ozon построит склад для товаров в Пермском крае почти за 3 млрд рублей

В Пермском крае появится второй склад маркетплейса Ozon площадью 40 тысяч квадратных метров для обработки крупногабаритных товаров.

Ozon построит второй логистический центр в Пермском крае площадью 40 тысяч квадратных метров. Запуск намечен на осень 2026 года. Склад будет обрабатывать крупногабаритные товары. Инвестиции оцениваются в 2,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании.

В регионе уже работает один центр площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Он обрабатывает около миллиона заказов в день и обслуживает больше 1,6 тысячи пунктов выдачи.

Представители маркетплейса добавили, что за первое полугодие 2026 года число заказов выросло на 90%. Около 40% приходится на малые города. Больше 5 тысяч местных предпринимателей работают на платформе. Их оборот за 2025 год превысил 25 миллиардов рублей.