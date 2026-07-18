Астрологи назвали главное предостережение для всех знаков зодиака в выходные

Эксперты предупредили, что в выходные из-за положения Луны в Весах и Венеры в Деве всем знакам стоит избегать излишней самокритики и не брать на себя лишних обязательств. Вместо этого специалисты советуют сосредоточиться на гармонии, отдыхе и общении с близкими.

Овен и Телец

Для Овнов выходные будут динамичными. Суббота подходит для физической активности, спорта и долгих прогулок. Представители этого знака ощущают прилив энергии и стремление к движению. День благоприятен для свиданий и новых знакомств. Воскресенье даст возможность замедлиться и заняться делами, требующими внимания: домашними хлопотами или планированием. Это время для перезагрузки перед новой неделей.

Тельцам выходные советуют посвятить дому и семье. Суббота станет днем уюта и гастрономических удовольствий. Астрологи рекомендуют приготовить что-то особенное или пригласить близких в гости. День также подходит для покупок для дома. Воскресенье добавит романтику. Возможны приятные сюрпризы от партнера или встречи с друзьями, которые подарят положительные эмоции.

Рак и Лев

Ракам астрологи советуют посвятить выходные себе и своим чувствам. Суббота для них будет временем заботы о теле и душе. Эксперты рекомендуют отдых в кровати, расслабляющие процедуры или любимое хобби. Воскресенье может принести приятные сюрпризы в личной жизни. Романтические встречи или общение с близкими людьми. Это время для восполнения ресурсов.

Для Львов выходные являются временем выхода в свет. Суббота создана для того, чтобы блистать. Астрологи советуют посетить красивое место, надеть любимый наряд и позволить себе быть в центре внимания. Воскресенье принесет творческое вдохновение и желание начать новый проект или хобби. Жизненная энергия представителей этого знака находится на пике.

Дева и скорпион

Девам предстоит долгожданный момент покоя. Суббота подходит для того, чтобы отключиться от дел и посвятить чтению, просмотру фильмов или прогулкам в парке. Воскресенье добавит романтику. Возможны приятные встречи и душевные разговоры. Это время для расстановки приоритетов и понимания своих истинных потребностей.

Скорпионам выходные могут стать временем очищения. Субботу рекомендуется посвятить завершению старых дел и разбору завалов как в доме, так и в мыслях. Воскресенье принесет новые идеи и неожиданные встречи, которые могут изменить восприятие. Астрологи советуют отпустить то, что уже не имеет значения, и открыться новым возможностям.