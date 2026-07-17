В Калининском районе Петербурга тушат пожар на АЗС на проспекте Непокоренных

Вечером 17 июля в Калининском районе Петербурга тушат пожар на автозаправочной станции. По предварительным данным, возгорание на АЗС на проспекте Непокоренных могло быть поджогом.

По информации источника «Фонтанки», в связи с инцидентом задержан 16-летний подросток. Предположительно, перед происшествием он контактировал с телефонными мошенниками. Информации о пострадавших не поступало.

Подросток пришел на заправку, расположенную на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Бутлерова (речь идет о розничной АЗС). Очевидцы сняли его на видео.