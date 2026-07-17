Депутаты хотят освободить россиян от 28 видов штрафов

В Государственной думе предложили отменить 28 видов административных штрафов, которые устарели и создают финансовую нагрузку на граждан.

Депутат Мосгордумы Мария Воропаева рассказала о пакете поправок, который отменяет 28 административных штрафов. По замыслу парламентариев, нововведения избавят граждан от устаревших норм, создающих лишнюю нагрузку на граждан.

Авторы инициативы предлагают не штрафовать водителей за отсутствие бумажного удостоверения. Достаточно будет предъявить его цифровую копию из приложения «Госуслуги». Аналогичное послабление коснется и свидетельства о регистрации транспорта, добавила Воропаева в разговоре с 360.ru.

Еще одна инициатива касается мойки автомобиля на частном участке. Штрафы предлагают не применять при отсутствии вреда для природы. Также депутаты хотят отменить наказание за уборку деревьев на собственной земле.



Кроме того, депутаты предлагают не привлекать граждан к ответственности за переход дороги в неположенном месте. Это правило будет действовать при низкой интенсивности движения и отсутствии угрозы безопасности.



По мнению авторов инициативы, отмена мелких штрафов позволит гражданам направить сэкономленные средства на потребление. Это положительно скажется на экономической активности.