Бензиновый кризис в Петербурге: последние новости на Газете.СПб

Топливный кризис затронул Санкт-Петербург. Последние новости о бензине в северной столице и в России — что происходит с топливом на заправках и где бензин?
Какой бензин заправлять в автомобиль и чем отличаются Евро-3 и Евро-5
Выбор правильного топлива — одна из главных задач для любого водителя. На российских заправках представлены несколько марок бензина, и от правильного выбора зависит не только мощность автомобиля, но и ресурс двигателя. Разберемся, какие виды топлива бывают, чем они отличаются и что будет, если ошибиться с выбором.
Какой бензин бывает на российских заправках
Основные марки бензина, которые можно встретить на АЗС России:
— АИ-92 — бензин с октановым числом 92. Наиболее распространенный и доступный вид топлива.
— АИ-95 — бензин с октановым числом 95. Более дорогой, рекомендуется для большинства современных автомобилей.
— АИ-98 — высокооктановое топливо для мощных двигателей.
— АИ-100 — премиальный бензин, встречается реже.
Приставка «АИ» означает «автомобильный, исследовательский метод» определения октанового числа. Это показатель устойчивости бензина к детонации — самовоспламенению при сжатии. Чем выше октановое число, тем большее сжатие выдерживает топливо без преждевременного взрыва.
Важно понимать: октановое число не характеризует качество бензина, а только его свойства. Базовое топливо после переработки имеет показатель около 80, а нужное значение достигается добавлением присадок на основе эфиров и спиртов.
Какой бензин заправлять в автомобиль
Главный источник информации о подходящем топливе — рекомендация производителя. Обычно она указана на наклейке на крышке лючка бензобака или в инструкции по эксплуатации. Например, надпись «95/98» означает, что двигатель рассчитан на АИ-98, но допускается использование АИ-95.
Большинство современных атмосферных двигателей со степенью сжатия до 10,5 справляются с АИ-92. Турбированные моторы, где степень сжатия выше, как правило, требуют АИ-95 или АИ-98. Для высокопроизводительных двигателей со степенью сжатия свыше 12 необходим бензин с октановым числом 98 или 100.
Какой бензин есть на российских АЗС
На крупнейших сетевых заправках — Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть, Башнефть, Teboil — представлены все основные марки бензина. В Москве и Санкт-Петербурге доступность топлива выше, чем в регионах. Качество бензина на сетевых АЗС обычно контролируется строже, однако даже у крупных игроков возможны различия из-за особенностей хранения, транспортировки и применяемых присадок.
Что будет, если залить АИ-95 вместо АИ-92
Если залить в двигатель, рассчитанный на АИ-92, более высокооктановый АИ-95, критических последствий не будет. Один бак топлива не навредит мотору. Однако регулярное использование может привести к образованию нагара на клапанах, особенно в зимний период, когда при низких температурах окислы могут препятствовать запуску двигателя. Мощность автомобиля не увеличится, так как электроника не «раскрывает потенциал» просто из-за более высокого октанового числа.
Что будет, если залить АИ-92 вместо АИ-95
Обратная ситуация более рискованна. Если двигатель рассчитан на АИ-95, а заправлять АИ-92, возникает риск детонации — преждевременного взрыва топливной смеси, который создает ударные нагрузки и разрушает поршни, клапаны и стенки камеры сгорания.
Современные автомобили оснащены датчиками детонации, которые корректируют работу двигателя: изменяют угол зажигания, состав смеси, снижают нагрузку. Водитель ощущает это как потерю динамики и рост расхода. Однако постоянная работа в таком режиме приводит к ускоренному износу поршневой группы.
Евро-3 и Евро-5 — в чем разница
Экологические стандарты Евро-3 и Евро-5 регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах и, соответственно, качество топлива. Основное отличие — содержание серы.
|Характеристика топлива
|Евро-3
|Евро-5
|Содержание серы
|до 150 ppm
|до 10 ppm
|Экологичность
|низкая
|высокая
|Использование
|устаревшие автомобили
|современные автомобили
|Совместимость с современными двигателями
|ограниченная
|полная
Топливо Евро-5 с низким содержанием серы обеспечивает лучшую работу катализатора и сажевого фильтра, снижает износ двигателя. Для современных автомобилей с высокотехнологичными системами нейтрализации выхлопных газов использование бензина Евро-5 обязательно.
Почему качество бензина может отличаться
Качество бензина на разных АЗС зависит от ряда факторов:
— Условия хранения и транспортировки — нарушение герметичности, перепады температур.
— Присадки — разные производители используют разные пакеты присадок.
— Сезонность — летний и зимний бензин отличаются по испаряемости.
— Недобросовестные АЗС — иногда завышают октановое число на этикетке.
Можно ли смешивать бензин
Смешивание АИ-92 и АИ-95, а также АИ-95 и АИ-98 допустимо в экстренных случаях. Современные двигатели адаптируются под топливо. Но постоянное смешивание не рекомендуется: октановое число в баке становится нестабильным, и блок управления не может оптимально настроить работу мотора.
Как понять, что бензин плохого качества
Признаки некачественного топлива:
— потеря мощности и динамики
— детонация (стук в двигателе)
— увеличенный расход
— вибрации и нестабильная работа
— ошибки на приборной панели
При подозрении на плохой бензин специалисты рекомендуют использовать дополнительные фильтры, которые задерживают примеси и воду. Однако лучший способ — заправляться на проверенных сетевых АЗС.
Частые вопросы
Можно ли постоянно ездить на 95 вместо 92?
Да, если производитель допускает использование АИ-95. Однако это не даст прироста мощности и может привести к образованию нагара.
Можно ли иногда заправляться 92 вместо 95?
В экстренном случае — да. Но постоянное использование АИ-92 в моторе, рассчитанном на 95-й, увеличивает риск детонации и ускоряет износ двигателя.
Какой бензин лучше зимой?
Зимой рекомендуют использовать тот же бензин, что и летом, но с учетом сезонных сортов, которые имеют лучшую испаряемость.
Есть ли разница между бензином разных АЗС?
Да. Качество зависит от условий хранения, транспортировки и применяемых присадок. На сетевых заправках контроль обычно строже.
Как понять, какой бензин рекомендован производителем?
Посмотреть на наклейке на крышке лючка бензобака или в инструкции по эксплуатации автомобиля.