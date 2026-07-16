Бензиновый кризис в Петербурге: последние новости на Газете.СПб

Топливный кризис затронул Санкт-Петербург. Последние новости о бензине в северной столице и в России — что происходит с топливом на заправках и где бензин?

Какой бензин заправлять в автомобиль и чем отличаются Евро-3 и Евро-5

Выбор правильного топлива — одна из главных задач для любого водителя. На российских заправках представлены несколько марок бензина, и от правильного выбора зависит не только мощность автомобиля, но и ресурс двигателя. Разберемся, какие виды топлива бывают, чем они отличаются и что будет, если ошибиться с выбором.

Какой бензин бывает на российских заправках

Основные марки бензина, которые можно встретить на АЗС России:

— АИ-92 — бензин с октановым числом 92. Наиболее распространенный и доступный вид топлива.

— АИ-95 — бензин с октановым числом 95. Более дорогой, рекомендуется для большинства современных автомобилей.

— АИ-98 — высокооктановое топливо для мощных двигателей.

— АИ-100 — премиальный бензин, встречается реже.

Приставка «АИ» означает «автомобильный, исследовательский метод» определения октанового числа. Это показатель устойчивости бензина к детонации — самовоспламенению при сжатии. Чем выше октановое число, тем большее сжатие выдерживает топливо без преждевременного взрыва.

Важно понимать: октановое число не характеризует качество бензина, а только его свойства. Базовое топливо после переработки имеет показатель около 80, а нужное значение достигается добавлением присадок на основе эфиров и спиртов.

Какой бензин заправлять в автомобиль

Главный источник информации о подходящем топливе — рекомендация производителя. Обычно она указана на наклейке на крышке лючка бензобака или в инструкции по эксплуатации. Например, надпись «95/98» означает, что двигатель рассчитан на АИ-98, но допускается использование АИ-95.

Большинство современных атмосферных двигателей со степенью сжатия до 10,5 справляются с АИ-92. Турбированные моторы, где степень сжатия выше, как правило, требуют АИ-95 или АИ-98. Для высокопроизводительных двигателей со степенью сжатия свыше 12 необходим бензин с октановым числом 98 или 100.

Какой бензин есть на российских АЗС

На крупнейших сетевых заправках — Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть, Башнефть, Teboil — представлены все основные марки бензина. В Москве и Санкт-Петербурге доступность топлива выше, чем в регионах. Качество бензина на сетевых АЗС обычно контролируется строже, однако даже у крупных игроков возможны различия из-за особенностей хранения, транспортировки и применяемых присадок.

Что будет, если залить АИ-95 вместо АИ-92

Если залить в двигатель, рассчитанный на АИ-92, более высокооктановый АИ-95, критических последствий не будет. Один бак топлива не навредит мотору. Однако регулярное использование может привести к образованию нагара на клапанах, особенно в зимний период, когда при низких температурах окислы могут препятствовать запуску двигателя. Мощность автомобиля не увеличится, так как электроника не «раскрывает потенциал» просто из-за более высокого октанового числа.

Что будет, если залить АИ-92 вместо АИ-95

Обратная ситуация более рискованна. Если двигатель рассчитан на АИ-95, а заправлять АИ-92, возникает риск детонации — преждевременного взрыва топливной смеси, который создает ударные нагрузки и разрушает поршни, клапаны и стенки камеры сгорания.

Современные автомобили оснащены датчиками детонации, которые корректируют работу двигателя: изменяют угол зажигания, состав смеси, снижают нагрузку. Водитель ощущает это как потерю динамики и рост расхода. Однако постоянная работа в таком режиме приводит к ускоренному износу поршневой группы.

Евро-3 и Евро-5 — в чем разница

Экологические стандарты Евро-3 и Евро-5 регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах и, соответственно, качество топлива. Основное отличие — содержание серы.

Характеристика топлива Евро-3 Евро-5 Содержание серы до 150 ppm до 10 ppm Экологичность низкая высокая Использование устаревшие автомобили современные автомобили Совместимость с современными двигателями ограниченная полная

Топливо Евро-5 с низким содержанием серы обеспечивает лучшую работу катализатора и сажевого фильтра, снижает износ двигателя. Для современных автомобилей с высокотехнологичными системами нейтрализации выхлопных газов использование бензина Евро-5 обязательно.

Почему качество бензина может отличаться

Качество бензина на разных АЗС зависит от ряда факторов:

— Условия хранения и транспортировки — нарушение герметичности, перепады температур.

— Присадки — разные производители используют разные пакеты присадок.

— Сезонность — летний и зимний бензин отличаются по испаряемости.

— Недобросовестные АЗС — иногда завышают октановое число на этикетке.

Можно ли смешивать бензин

Смешивание АИ-92 и АИ-95, а также АИ-95 и АИ-98 допустимо в экстренных случаях. Современные двигатели адаптируются под топливо. Но постоянное смешивание не рекомендуется: октановое число в баке становится нестабильным, и блок управления не может оптимально настроить работу мотора.

Как понять, что бензин плохого качества

Признаки некачественного топлива:

— потеря мощности и динамики

— детонация (стук в двигателе)

— увеличенный расход

— вибрации и нестабильная работа

— ошибки на приборной панели

При подозрении на плохой бензин специалисты рекомендуют использовать дополнительные фильтры, которые задерживают примеси и воду. Однако лучший способ — заправляться на проверенных сетевых АЗС.

Частые вопросы

Можно ли постоянно ездить на 95 вместо 92?

Да, если производитель допускает использование АИ-95. Однако это не даст прироста мощности и может привести к образованию нагара.

Можно ли иногда заправляться 92 вместо 95?

В экстренном случае — да. Но постоянное использование АИ-92 в моторе, рассчитанном на 95-й, увеличивает риск детонации и ускоряет износ двигателя.

Какой бензин лучше зимой?

Зимой рекомендуют использовать тот же бензин, что и летом, но с учетом сезонных сортов, которые имеют лучшую испаряемость.

Есть ли разница между бензином разных АЗС?

Да. Качество зависит от условий хранения, транспортировки и применяемых присадок. На сетевых заправках контроль обычно строже.

Как понять, какой бензин рекомендован производителем?

Посмотреть на наклейке на крышке лючка бензобака или в инструкции по эксплуатации автомобиля.