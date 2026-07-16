СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела глухонемой девочки

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело трехлетней глухонемой девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Саперном Колпинского района Санкт-Петербурга. Там нашли тело трехлетней глухонемой девочки. Ребенок пропал во время игры на детской площадке.

Мать девочки потеряла сознание при виде тела. Очевидец, первым обнаруживший ребенка, рассказал, что погибшая играла с братьями, а затем внезапно исчезла. Позже родители обратились к соседям и вызвали полицию, сообщает 360.ru.

Тело обнаружили около часа ночи в водоеме. Мужчина сначала принял его за куклу, но позже узнал по платью. Девочка росла в многодетной семье, в которой некоторые родственники тоже имеют проблемы со слухом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.