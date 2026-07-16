У геймеров из Петербурга перестали запускаться Diablo IV и Marvel Rivals

В Санкт-Петербурге геймеры столкнулись с ошибкой Server Connection Failed в Diablo IV, Marvel Rivals, Neverness to Everness и других тайтлах.

Игроки из Петербурга сообщают о проблемах с запуском популярных онлайн-игр. Среди них Diablo IV, Marvel Rivals и Neverness to Everness. В социальных сетях и на игровых площадках пользователи жалуются, что проекты либо не открываются, либо теряют соединение с серверами на этапе входа.

В Steam появились обсуждения с ошибкой Server Connection Failed в Marvel Rivals. Перезапуск клиента, проверка файлов и повторный вход помогают не всем. Одни геймеры связывают сбои с возможными региональными ограничениями, другие с техническими неполадками. Официальных комментариев от разработчиков или площадок нет.

Проблемы усилились после частичного сбоя Steam 14 июля. Тогда у пользователей не загружались отдельные разделы платформы. Теперь же сложности возникли уже с самими играми.

Ранее российские геймеры жаловались на невозможность подключиться к серверам EA. Аналогичные ошибки наблюдались в Battlefield 6 и EA Sports FC 26 у игроков из России, Грузии и Казахстана. Причины сбоев остаются неизвестными.