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Космический камень с астероида может содержать ключи к происхождению жизни

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA Goddard

Ученые обнаружили в редком метеорите следы соленой воды и органических молекул. По мнению авторов исследования, родительский астероид этого объекта мог стать средой для химических реакций между органикой и минералами. Эти реакции предшествовали появлению жизни.

Метеорит

Жители восточного побережья США стали свидетелями падения метеорита 16 июля 2024 года. Над Нью-Йорком пронесся огненный шар с звуковым ударом. Объект весом около 50 килограммов и размером с крупный чемодан пробил крышу и потолок спальни в доме в Хиллсборо, штат Нью-Джерси. Домовладелец обнаружил обломки и сразу принял меры для их сохранения. Это позволило ученым провести детальный анализ. Результаты их работы были опубликованы в журнале Science Advances.

Сохранность образца и классификация

Домовладелец надел перчатки и собрал фрагменты в стеклянные банки. Для углеродистых хондритов это критически важно, так как такие породы активно впитывают влагу. Контакт с кожей рук привел бы к загрязнению образца маслами и жидкостью. Это часто делает найденные метеориты не пригодными для исследований. Хозяин дома также связался с Американским метеорным обществом, что обеспечило рекордную чистоту образцов.

Космический камень с астероида может содержать ключи к происхождению жизни
Фото: abn.agency

На некоторых фрагментах остались следы стекловолокна от крыши и коврового покрытия. Однако специалисты оценили общую целостность материала как исключительно высокую. Метеорит получил название Хиллсборо и был классифицирован как углеродистый хондрит типа CM2. Анализ показал, что он не вписывается полностью в эту категорию.

В образце из Нью-Джерси обнаружили признаки воды в родительском астероиде. Это позволило отнести его к промежуточной категории CM1/2. Данный метеорит стал всего вторым такого типа на Земле и самым неповрежденным из известных.

Химический состав и следы соленой воды

Анализ в Космическом центре имени Джонсона под руководством метеоролога Майка Золенски выявил органические соединения и аминокислоты. Эти соединения образовались в результате химических реакций с минералами. Ведущий автор исследования Питер Дженнискенс из Института SETI сравнил находки с ощущением запаха истоков атмосферы жизни.

Космический камень с астероида может содержать ключи к происхождению жизни
Фото: abn.agency

Важным открытием стали мелкие соленые фрагменты внутри метеорита. Исследователи сделали вывод, что камень мог происходить из приповерхностного слоя родительского астероида. Там жидкая вода испарялась, а соль накапливалась. Соленый рассол на астероиде мог инициировать химические реакции между органическими молекулами и минералами. Эти реакции потенциально привели бы к возникновению жизни.

Некоторые теории предполагают, что жизнь на Земле зародилась благодаря минералам и молекулам из метеоритов. Дальнейшее изучение этого хорошо сохранившегося фрагмента соленого астероида может прояснить эти механизмы.

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