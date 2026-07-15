Вода в Петербурге прошла проверку по 110 показателям

В первом полугодии 2026 года специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выполнили больше 100 тысяч анализов воды. Проверка проводилась по 110 показателям в 396 контрольных точках города.

За полгода представители «Водоканала» провели больше 100 тысяч исследований качества воды. Все пробы соответствовали нормативам. По данным ведомства, контроль ведется на всех этапах водоснабжения, от забора из Невы до поступления воды в жилые дома.

Помимо лабораторных анализов, за состоянием воды круглосуточно следят автоматические системы мониторинга. В городе работают 396 контрольных точек. Воду проверяют более чем по 110 показателям, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В итоге результаты подтвердили соответствие воды требованиям безопасности.