В Петербурге умер живописец и монументалист Анатолий Заславский

После продолжительной болезни ушел из жизни живописец и монументалист Анатолий Заславский. Дата и время церемонии прощания с художников будут объявлены позже.

В среду, 15 июля, после продолжительной болезни ушел из жизни художник Анатолий Савельевич Заславский. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников в социальной сети «ВКонтакте».

Представители организации его уход назвали невосполнимой потерей для всего художественного сообщества города. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Напомним, что Анатолий Заславский в начале 2000-х годов он выступил инициатором объединения «Безнадежные живописцы». Этот проект был посвящен приверженности живописи как самостоятельной художественной практике.

Его работы находятся в Русском музее, Эрарте, Музее Достоевского, Мраморном дворце и других собраниях. В 2008 году художник был награжден серебряной медалью Российской академии художеств. В 2017 году он получил премию «Петрополь».