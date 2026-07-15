Пропавшие в Карелии брат и сестра могли направиться в Петрозаводск

Очевидцы видели 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку на трассе в сторону Петрозаводска. Раньше школьники никогда не уходили так далеко.

На территории Карелии пропали брат и сестра в возрасте 11 и 13 лет. Их мать сообщила, что дети ушли из дома 13 июля около 18:00. Женщина вернулась с работы в 21:00 и не застала школьников дома.

После полуночи знакомые рассказали, что видели подростков на трассе в сторону Петрозаводска. Утром эту информацию подтвердил еще один очевидец. Мать отметила, что раньше дети уходили из дома, но всегда оставались в своем районе. Такой случай произошел впервые, сообщает 360.ru.

Прокуратура Карелии взяла под контроль поиски и установление обстоятельств ухода несовершеннолетних.