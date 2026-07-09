Между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки»

С 11 июля по выходным дням между Санкт-Петербургом и Выборгом появится дополнительная пара скоростных поездов «Ласточка». Количество рейсов по субботам и воскресеньям увеличится до 15 пар.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по просьбам пассажиров назначает дополнительную пару поездов «Ласточка». Новые рейсы будут курсировать по маршруту Финляндский вокзал – Выборг. Составы будут ходить по выходным дням с 11 июля по 30 сентября 2026 года. Общее количество скоростных поездов по субботам и воскресеньям увеличится до 15 пар.

Дополнительный поезд № 7927 отправится с Финляндского вокзала в 11:10 и прибудет в Выборг в 12:22. Обратный рейс № 7928 отправится из Выборга в 17:57 и прибудет в Петербург в 19:10. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В транспортном ведомстве напомнили, что поезда будут останавливаться на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви. Также пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании составов.