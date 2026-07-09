Аккаунт пропавшего Сергея Усольцева снова появился в Сети

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге аккаунт главы семейства в мессенджере снова стал активным. Однако официально следствие считает, что номер перешел новому владельцу.

Активность в Сети и смена аватара

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от поселка Кутурчин. В тот день они пошли в поход к горе Буратинка и не вернулись. В оставленном автомобиле нашли паспорта семьи и около 300 тысяч рублей наличными, но туристического снаряжения не оказалось.

Знакомый Сергея Валентин Дегтярев заметил подозрительную активность в аккаунте Усольцева в одном из мессенджеров. Он увидел смену аватара и сообщил, что недавно звонил на личный номер Сергея. Трубку не взяли, но номер реагировал. Данный случай подогрел версию о том, что семья могла инсценировать исчезновение.

IT-эксперт Эльдар Муртазин в разговоре с aif.ru объяснил, что передача номера другому человеку регулируется оператором связи. Процесс занимает от трех месяцев до года в зависимости от региона и наличия номерной емкости.

С момента пропажи прошло больше девяти месяцев, поэтому номер мог быть закрыт и продан новому владельцу. Активность на аккаунте и смена аватара могут быть связаны с новым пользователем.

Следователи из ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия подтвердили, что номер функционирует, но принадлежит другому человеку. Вероятно, Усольцев какое-то время не пользовался сим-картой, и оператор передал ее новому владельцу.

Поиски и находки

В ходе июньских поисков пешие группы обследовали около тысячи квадратных километров труднодоступной местности. Специалисты использовали беспилотники с тепловизорами.

Был найден обломок палки для скандинавской ходьбы, но свидетели не подтвердили, что кто-то из Усольцевых увлекался этим видом спорта. Ранее в тех же местах находили кружки и зажигалки. Все предметы проверяют с помощью генетических экспертиз.

Версии

Основной версией следствия остается несчастный случай. Среди других гипотез находятся встреча с дикими животными, криминальный след или инсценировка исчезновения. Отсутствие снаряжения, оставленные документы и деньги подпитывали версию о том, что семья могла сознательно инсценировать пропажу. Незадолго до исчезновения Сергей Усольцев оформил несколько «секретных» сим-карт одного оператора.