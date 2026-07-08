Земля может пережить гибель Солнца через 5 миллиардов лет

Новое исследование астрономов Левенского университета предполагает, что Земля сможет сместиться на широкую орбиту и пережить превращение Солнца в красного гиганта.

Земля может пережить гибель Солнца. Ранее ученые считали, что звезда поглотит нашу планету. Однако обновленные модели показали, что гравитационные приливные силы слабее, чем предполагалось.

Данный фактор дает Земле шанс сместиться на широкую орбиту. Исследование исследователей было опубликовано научном журнале в Astronomy & Astrophysics.

Судьба Земли зависит от баланса двух конкурирующих процессов. Приливное трение замедляет орбиту и тянет планету внутрь, а потеря массы Солнцем ослабляет его гравитацию и выталкивает планеты наружу.

Ведущий автор исследования Матс Эссельдерс пояснил, что главная неопределенность связана с количеством массы, которое потеряет Солнце на заключительных этапах эволюции. Меркурий и Венера будут поглощены, а Земля и Марс могут выжить и оказаться на широкой орбите. Однако для окончательных выводов требуются точные данные. Даже при выживании планета станет непригодной для жизни примерно через миллиард лет из-за нагрева Солнца.