Омский НПЗ получил новое предостережение за систематические выбросы

Росприроднадзор объявил предостережение Омскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) из-за систематических превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе с апреля по июнь 2026 года.

Представители Росприроднадзора объявили предостережение АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Основанием для этого стали систематические превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Омска с апреля по июнь 2026 года. На стационарных постах зафиксированы превышения бензола в 3,27 раза, сероводорода в 2,5 раза, хлорида водорода в 2,10 раза и диоксида азота до 1,17 раза.

В ведомстве указали на признаки нарушений и предписали предприятию привести выбросы в норму. Однако руководство завода имеет право подать возражение, сообщает abn.agency.

Напомним, что это не первая претензия к предприятию. В июле 2025 года Росприроднадзор уже выносил аналогичное предостережение из-за невыполнения требований по квотированию. Кроме того, в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело, в котором «Газпромнефть-Омский НПЗ» оспаривает пункты предписания от 14 октября 2025 года.