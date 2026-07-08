Кушанашвили раскритиковал Shaman за отказ защищать жену в конфликте с Кридом

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Дело в том, что певец не вступился за свою жену Екатерину Мизулину в конфликте с репером Егором Кридом

Конфликт между Екатериной Мизулиной и Егором Кридом получил новое развитие спустя полгода. На пресс-конференции Ярослав Дронов ответил на вопрос журналиста о том, почему он не вступился за супругу во время публичной критики со стороны Крида.

Певец пояснил, что посты рэпера были эмоциональными и «по-детски». По его словам, взрослому человеку, не стоит вступать в конфронтацию с ребенком. Он также напомнил о рекламе онлайн-казино у Крида после теракта в «Крокус Сити», сообщает «СтарХит».

Телеведущий раскритиковал позицию Shaman. Он заявил, что исполнитель неудачно сравнил Крида с ребенком, хотя Дронов старше всего на три года. Кушанашвили усомнился, согласен ли Крид с таким определением, и предположил, что рэпер может ответить.