Певица Анна Седокова привлекла внимание приставов из-за долга за коммуналку

Судебные приставы возобновили взыскание долга с певицы Анны Седоковой за коммунальные услуги. Сумма задолженности составляет больше 10 тысяч рублей.

Певица Анна Седокова вновь привлекла внимание судебных приставов. В мае 2026 года на нее завели исполнительное производство о взыскании 10,2 тысячи рублей за коммунальные услуги. Аналогичное дело уже было возбуждено в ноябре 2024 года, но в июле 2025 года взыскание прекратили из-за невозможности исполнения.

Долг образовался из-за неуплаты за жилую площадь и коммунальные услуги, а также из-за начисленных пеней, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы подали иск против Седоковой. Они требуют раздела имущества, включая квартиру в элитном жилом комплексе «Алые паруса». Адвокат семьи спортсмена уточнила, что предметом спора являются денежные средства, которые были выручены от продажи этой недвижимости.