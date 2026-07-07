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Ученые нашли новые подсказки о происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA Goddard

Новые наблюдения межзвездной кометы 3I/ATLAS подтвердили ее возраст в 10-12 миллиардов лет. Соотношение изотопов углерода и азота указывает на то, что объект сформировался на окраине протопланетного диска своей родительской звезды.

Новые доказательства древнего возраста

Ранее в этом году исследователи под руководством Мартина Кординера из Центра космических полетов имени Годдарда NASA сообщили, что данные телескопа JWST указывают на возраст 3I/ATLAS в диапазоне от 10 до 12 миллиардов лет. Это более чем вдвое превышает возраст Солнечной системы.

Ученые нашли новые подсказки о происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS
Фото: abn.agency

Теперь новые данные, полученные с помощью спектрографа UVES на телескопе Европейской южной обсерватории, подтверждают наблюдения изотопов углерода.   Результаты наблюдения исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые пояснили, что изотопы представляют собой разновидности атомных элементов. Они различаются по числу нейтронов. Углерод-12 имеет шесть протонов и шесть нейтронов, а углерод-13 содержит шесть протонов и семь нейтронов. Азот-14 включает по семь протонов и нейтронов, а азот-15 состоит из семи протонов и восьми нейтронов. Соотношение этих изотопов в кометных газах дает информацию о происхождении объекта.

Соотношение углерода и азота

Команда под руководством Сириэль Опитом из Эдинбургского университета наблюдала 3I/ATLAS с помощью VLT. Они обнаружили, что соотношение углерода-12 к углероду-13 выше, чем в кометах Солнечной системы или местной межзвездной среде. Углерод-13 образуется в красных гигантах. Большое количество углерода-12 указывает на то, что 3I/ATLAS образовалась до того, как углерод-13 накопился в галактике.

Ученые нашли новые подсказки о происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA Goddard

Ученые также измерили отношение азота-14 к азоту-15. Оно более чем вдвое превышает значение для комет Солнечной системы. Такой показатель типичен для внешних краев планетообразующих дисков вокруг молодых звезд. Вероятно, 3I/ATLAS образовалась далеко от своей родительской звезды, в эквиваленте пояса Койпера.

Ранее телескоп JWST показал, что 3I/ATLAS богат монооксидом углерода и диоксидом углерода по сравнению с водой. Также астрономы обнаружили высокое содержание никеля, железа и метанола. Их находка говорит о формировании в среде с условиями, чуждыми Солнечной системе.

Значение открытия

Аналогичные измерения не удалось провести с другими межзвездными объектами. 1I/’Oumuamua не показал выделения газа, 2I/Borisov был слишком тусклым. Комета 3I/ATLAS является многообещающим свидетельством того, что исследования других объектов расскажут об условиях формирования планет в галактике.

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