Пропавший в тайге Сергей Усольцев мог попасть в заложники

Телефонный номер Сергея Усольцева остается активным, а его аватар в мессенджере сменился после исчезновения семьи в тайге Красноярского края. Следствие не подтверждает версию о похищении, но отсутствие тел и вещей оставляет ее в числе возможных.

Версии знакомого

Знакомый пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева Валентин Дегтерев поделился с «РГ» своими версиями произошедшего. Он не верит в гибель бизнесмена. Дегтерев рассказал, что они переписывались в мессенджере с 2018 года. Недавно он заметил, что аватар Сергея сменился, хотя в это время он уже считался без вести пропавшим.

По версии Дегтерева, в тайге семья могла подвергнуться нападению. Либо исчезновение было спланировано заранее. Он отметил, что Сергей Усольцев занимался высокотехнологичными разработками. По словам знакомого, его бизнес по производству краски был «верхушкой айсберга».

Версия о заложниках

При реализации первого сценария жена и дочь Сергея Усольцева могли погибнуть. По мнению Дегтерева, сам глава семейства оказался в заложниках. Знакомый утверждает, что номер Усольцева точно активен. С его помощью можно управлять банковскими счетами и проводить налоговые операции.

Дело в том, что у Сергея Усольцева было два телефонных номера. Один из них предназначался для личного общения, а второй для деловых вопросов. Именно с первого номера недавно поступил звонок, но на том конце молчали.

Номер принадлежит другому человеку

Ранее «РГ» узнала, что телефонный номер Сергея Усольцева действительно функционирует. Однако теперь он принадлежит другому человеку по имени Шерзод. По мнению Дегтерева, это укладывается в его концепцию. Либо Шерзод управляет счетами от имени Усольцева, либо Шерзод — это и есть Сергей, сменивший имя и фамилию. Дегтерев также сообщил, что у него были сведения о том, что семья собиралась поехать в Узбекистан.

Активность в социальных сетях

Знакомый семьи заметил странную активность на аккаунте Сергея Усольцева. Он решил проверить ее с помощью специального бота для анализа профиля. Результат показал, что в аккаунт недавно заходил либо сам Сергей, либо кто-то другой с его телефона.

Мужчина связался с родственниками пропавших. Они предположили, что номером Сергея уже пользуется посторонний человек. Однако он не согласился с этой версией и провел эксперимент.

Сначала он звонил и отправлял сообщения на номер Усольцева с новой SIM-карты. Ответа не последовало. Затем он повторил попытку со старого номера, который остался в записной книжке Сергея. На этот раз его текстовое сообщение оказалось прочитанным.