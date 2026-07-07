Площадь пожара в двух ангарах на Софийской улице достигла двух тысяч «квадратов»

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга горят два ангара. Площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров, огонь тушат 39 спасателей.

Утром 7 июля На Софийской улице в Северной столице горят два ангара. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.

В тушении пожара участвуют 39 спасателей и восемь единиц техники. На данный момент информации о пострадавших в ходе инцидента нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 500 квадратных метров. Угроза распространения огня привела к повышению ранга пожара сначала до второго, а затем до третьего уровня сложности. Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем.