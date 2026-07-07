Полиция задержала петербуржца за поджог памятника архитектуры на Петровской косе

В Петроградском районе Санкт-Петербурга задержали 34-летнего мужчину. Его подозревают в поджоге памятника архитектуры на Петровской косе.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в поджоге памятника архитектуры. Инцидент произошел 6 июля в двухэтажном неэксплуатируемом историческом здании на Петровской косе.

После поступления сигнала о пожаре на место происшествия выехали полицейские и экстренные службы. Пожарные ликвидировали возгорание. В ходе инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность виновного. Им оказался мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в здание и закурил, что и привело к возгоранию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что днем 6 июля в Петроградском районе Санкт-Петербурга сгорел двухэтажный деревянный дом Ропса. Объект культурного наследия регионального значения осенью должен был отправиться на реставрацию. Активисты тогда не исключали версию о преднамеренном поджоге.