В Петербурге нашли двух 14-летних зацеперов из Ленобласти

Полицейские установили личности двух 14-летних подростков, которые катались на электропоезде в непредназначенном месте. Юноши зацепились за хвостовой вагон на станции Красное Село и проехали до Горелово.

Сотрудники транспортной полиции обнаружили в Интернете видеозапись с подростками. На кадрах нарушители проезжали на электропоезде в неположенном месте. В ходе оперативной работы правоохранители установили личности нарушителей. Ими оказались двое 14-летних жителей Ленинградской области.

Правоохранители выяснили, что юноши неоднократно использовали запрещенный способ проезда. Одна из последних поездок была на хвостовом вагоне электропоезда сообщением «Красное Село — Санкт-Петербург». Подростки зацепились за поезд во время остановки на станции Красное Село и проехали до станции Горелово, находясь в пути около девяти минут. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Стражи правопорядка провели с подростками профилактическую беседу в присутствии родителей. Они предупредили юных нарушителей об опасности зацепинга и руфинга. В отношении законных представителей несовершеннолетних составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.