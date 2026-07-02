Жительница Кутурчина указала на странные детали в исчезновении Усольцевых

Женщина из поселка Кутурчин рассказала, что видела Усольцевых перед исчезновением без треккинговых палок.

Сломанная палка

Корреспонденты aif.ru прошли маршрутом семьи Усольцевых, чтобы найти детали, которые могут объяснить их исчезновение. В последнюю активную фазу поисков специалисты обнаружили сломанную палку для скандинавской ходьбы. Представители Следственного комитета сообщили, что вещь могла принадлежать пропавшим, но экспертиза еще не завершена.

Представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина пояснила, что назначена генетическая экспертиза сроком около месяца. Дактилоскопия не проводилась, но после первой экспертизы возможно проведение еще одной.

На всем протяжении пути от Кутурчина до Мальвинки журналисты не встретили никаких следов человека. Тайга выглядела абсолютно чистой. Там не было ни мусора, ни забытых вещей, ни других признаков пребывания людей. Однако Кутурчинское Белогорье считается популярным местом среди туристов, а осенью там работали свыше полутора тысяч спасателей и волонтеров.

Единственными находками стали старая яичная скорлупа, пара окурков и костровище на обратной стороне Мальвинки. Этот след журналисты обнаружили уже после того, как сбились с тропы.

Почему следствие ухватилось за палку

Организаторы туров в Кутурчинское Белогорье в своих объявлениях часто рекомендуют брать с собой палки для ходьбы. Однако эта конкретная палка заинтересовала следствие. Возможно, внимание экспертов сосредоточилось на ней из-за отсутствия других находок.

Сын Ирины Усольцевой утверждает, что отчим никогда не брал палки в походы. Дочь Сергея Усольцева подтвердила это мнение. Значит, находка может не принадлежать пропавшей семье. Журналисты нашли свидетелей, которые видели Усольцевых в день исчезновения.

Свидетельства очевидцев

У тропы к скалам Буратинка и Мальвинка живут пожилые супруги. Они видели Усольцевых 28 сентября 2025 года. По словам женщины, мужчина нес маленький рюкзак и был в шортах. Женщина из семьи была в бриджах. В руках у них ничего не было.

Обстоятельства пропажи

Ирина, Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги пропали 28 сентября 2025 года. Операция стала самой масштабной в истории региона. Первая активная фаза длилась до 12 октября и была прекращена из-за раннего снега. Новая активная фаза поисков прошла в начале июня 2026 года. На время работ в районе был установлен блокпост, посторонних не пускали.