Утром в четверг из Пулково не вылетят десять рейсов по расписанию

В аэропорту Пулково задержали отправление десяти рейсов утром 2 июля. Также в этот день из Санкт-Петербурга не вылетят девять рейсов.

По данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, в числе задержанных оказался борт 5N 509 авиакомпании Smartavia в Нижний Новгород. Вылет самолета перенесли с 9:05 на 13:05. Отправление рейса U6 391 «Уральских авиалиний» в Калининград задержали с 10:10 до 12:05.

Вылет борта FV 6105 авиакомпании «Россия» и SU 6105 «Аэрофлота» в Нижний Новгород сдвинули с 10:35 на 12:35. Отправление N4 281 Nordwind Airlines в Калининград отложен с 11:00 до 12:00. Рейс DP 509 «Победы» в Краснодар перенесен с 11:10 на 12:10. Вылет U6 365 «Уральских авиалиний» во Владивосток через Екатеринбург задержан с 12:25 до 13:40.

Рейс U6 2879 «Уральских авиалиний» в Душанбе перенесен с 16:55 до 17:50. Вылет U6 624 в Читу через Екатеринбург отложен с 18:55 на 19:25.

Среди отмененных рейсов оказался борт TK 3177 Turkish Airlines в Анталью. Также рейс W5 1103 Mahan Airlines не вылетит в Тегеран и NE 475 Nesma Airlines в Энфиду-Хаммамет. Кроме того, были отменены несколько рейсов Аэрофлота в Москву: SU 6806, SU 6808, SU 6013, SU 6214 и SU 6214.