Принц Уильям оказался богаче своего отца короля Карла III

Принц Уильям владеет активами на 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, что превышает состояние короля Карла III. Будущий монарх также отказался от арендной платы в 1,5 миллиона фунтов за тюрьму Дартмур в пользу местного сообщества.

Состояние Уильяма через герцогство Корнуолл составляет 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Будущий король заплатил свыше 20 миллионов фунтов налогов с момента получения титула принца Уэльского. В 2025-2026 годах его частный доход составил 21,6 миллиона фунтов, пишет The Mirror.

Уильям также отказался от арендной платы в 1,5 миллиона фунтов за тюрьму Дартмур, направив эти деньги на возрождение местного сообщества.

Личный секретарь принца заявил, что Уильям убежден в необходимости сохранения доходов от тюрьмы в распоряжении жителей Принстауна. Эти средства должны быть направлены на формирование будущего города.