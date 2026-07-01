Судостроители Петербурга спустили на воду траулер «Капитан Ипатов»

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Ипатов». Современное судно станет частью обновленного рыбопромыслового флота России.

В Петербурге спустили на воду большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Ипатов». Современное судно станет частью обновленного отечественного флота Русской рыбопромышленной компании. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

По его словам, судостроение является одной из ключевых отраслей экономики Петербурга и предметом особой гордости. Отрасль формирует свыше 20% машиностроительного комплекса города. В рамках губернаторской программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» до 2030 года власти продолжают поддерживать модернизацию верфей, развитие производства и подготовку молодых специалистов, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

По случаю Дня кораблестроителя Поляков вручил благодарности руководству ОСК и «Адмиралтейских верфей» за вклад в развитие отечественного судостроения. Вице-губернатор пожелал новому траулеру и его экипажу спокойного моря и богатых уловов, а верфям — новых успешных проектов.