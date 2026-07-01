Отар Кушанашвили сообщил о планах Лерчек подать на него в суд

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили заявил, что Валерия Чекалина намерена подать на него в суд из-за его комментариев о болезни инфлюенсера.

Кушанашвили в беседе с Propusk.tv в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что команда Лерчек намерена подать на него в суд. Причиной стали его комментарии, касающиеся болезни блоге. По словам Кушанашвили, ему позвонили и пригрозили иском.

Он также усомнился в достоверности диагноза и заявил, что четвертая стадия рака граничит с летальным исходом. В этом случае никто из врачей не позволил бы инфлюенсеру ходить.

Ранее журналист неоднократно выражал сомнения относительно тяжелой стадии заболевания Чекалиной. Он акцентировал внимание на том, что в таких ситуациях врачи обычно не разрешают интенсивные физические нагрузки.

Адвокат Чекалиной Олег Бадма-Халгаев заявил, что они не знают ни о каком судебном иске к Кушанашвили.

Отметим, что активное участие Чекалиной в светской жизни и регулярные занятия спортом породили волну обсуждений. В прокуратуру направили обращение с требованием проверить достоверность диагноза и назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу.