Адвокат перечислил признаки мошеннической подработки для подростков

Обещание легкого заработка и отсутствие официального договора являются основными признаками мошеннической подработки для несовершеннолетних.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru заявил, что отсутствие письменного трудового договора может быть признаком мошеннической подработки. По его словам, подростков часто завлекают заманчивыми обещаниями легкого заработка за выполнение простых задач.

Основные признаки мошеннической подработки включают обещание высокого заработка за простые действия, отсутствие проверяемого работодателя и письменного договора. Насторожить должно требование предоплаты за обучение, регистрацию или доступ, добавил юрист. По словам адвоката, особенно опасны предложения оформить карту, передать доступ к онлайн-банку или переводить чужие деньги. Подростков часто вовлекают в дропперские схемы.

Жорин советует проверять работодателя по официальным реестрам и связываться с компанией по номеру с сайта. По его словам, до начала работы важно получить договор с четкими условиями. Курьерские предложения могут скрывать распространение наркотиков через закладки.

Подросткам не следует передавать паспортные данные, коды из СМС, карты или телефон с банковским приложением. Если информация уже отправлена, эксперт советует сообщить родителям, заблокировать карту и подать заявление в полицию.