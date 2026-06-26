ЖК «Аристократ» от Setl Group признан лучшим в бизнес-классе

Жилой комплекс «Аристократ» от Setl Group стал победителем 18-й федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс и комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», церемония награждения прошла на форуме недвижимости «Движение» в Сочи.

Премия Urban Awards входит в число ведущих отраслевых наград и ежегодно отмечает лучшие девелоперские проекты. Setl Group строит «Аристократ» на Васильевском острове, рядом с набережной Лейтенанта Шмидта, в 10 минутах ходьбы от метро «Горный институт», а также в шаговой доступности от Стрелки Васильевского острова, Исаакиевского собора, Эрмитажа и гастрономических кластеров «Севкабель Порт», «Брусницын» и Василеостровского рынка.

Комплекс включает семь зданий в четырёх корпусах, главным общественным пространством станет пешеходный променад с фонтанами, во дворах появятся детские площадки из натуральных материалов, а для жителей откроют клуб резидентов с коворкингом, фитнес-центром, кинозалом и японским садом.