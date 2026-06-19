VK Fest объявил первую волну звездных гостей в Петербурге и Нижнем Новгороде

Организаторы фестиваля VK Fest (0+) раскрыли имена инфлюенсеров, которые примут участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В северной столице 4 и 5 июля с гостями встретятся Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш, «Без игрушек», Карина Кагра, Камиль Кикидо и АминКа, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, АСЛАН ШУКАША, ЯН ТОПЛЕС, SteshOK, Алана Чочиева, Мария Янковская, KARA KROSS, Газан, Мирослава и Злата Быковы, Утопия Шоу, Вадим Спириденков, Маша и Роберт Герберы, ТРАВМА и Наташа Гасанханова.

В Нижнем Новгороде 11 июля к зрителям присоединятся Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Маш Милаш, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова. В рамках фестиваля запланированы выступления и автограф-сессии, а также возможность для посетителей сделать совместные фото. Список участников будет дополняться.