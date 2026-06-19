Петербуржцы одержали победу на всероссийском конкурсе водителей троллейбусов

Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» завершился в Санкт-Петербурге. Представители Северной столицы заняли первое и второе места, бронза досталась водителю из Ижевска.

На территории Санкт-Петербурга завершился XXII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Победителями стали представители Северной столицы, которые заняли первое и второе места. Бронзовым призером оказался водитель из Ижевска.

Во время соревнования участники показывали навыки управления электротранспортом, проходили испытания по приемке троллейбуса перед выездом и обслуживанию маломобильных пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Церемония награждения прошла с участием заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко.

Он назвал конкурс важным событием для отрасли и площадкой для демонстрации профессионализма водителей. Также на церемонии присутствовали председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин, депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев и генеральный директор НИИАТ Валерий Машков.

Минкин подчеркнул, что соревнования объединяют специалистов из разных регионов и задают высокие профессиональные стандарты.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщал, что в конкурсе участвовали 42 водителя из 40 городов, включая представителей Мариуполя, Донецка и Горловки.