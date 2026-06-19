Лариса Долина ищет актрису для байопика о своей жизни

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что пока не знает, кто из актрис мог бы сыграть ее в автобиографическом фильме. По словам певицы, исполнительница главной роли должна быть похожа на нее, а подбором займется кастинг-директор.

В беседе с РИА Новости Долина рассказала о возможной экранизации своей биографии. Артистка пока не определилась с кандидатурой на главную роль в автобиографическом фильме. Главное требование к будущей актрисе заключается во внешнем сходстве с исполнительницей.

По мнению Долиной, выбором артистки должен заниматься профессиональный кастинг-директор. Именно этот специалист лучше разбирается в подходящих кандидатурах. На вопрос о том, кто мог бы сыграть ее в юные годы, певица ответила, что пока не может предположить.

В настоящее время ведутся переговоры о производстве байопика о жизни Ларисы Долиной. Окончательный формат проекта пока остается открытым.

Ранее певица объявила о начале поисков сценариста для работы над картиной. Она подчеркнула, что будущий автор должен максимально достоверно и подробно отразить ее историю. В сценарии необходимо показать творческий путь артистки и все ключевые этапы ее становления.