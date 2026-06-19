Мойка78: Сбер: ипотека на ИЖС в СЗФО выросла до 7,7 млрд

Сбер сообщил о росте ипотеки на ИЖС в Северо-Западном округе. За январь-май 2026 года жители СЗФО оформили таких кредитов на 7,7 млрд рублей – вдвое больше, чем год назад (3,4 млрд). На Петербург пришлось 4 млрд, лидируют Ленобласть и Вологодская область. Подавляющая часть выдач – по госпрограммам (91% в СЗФО, 93% в Петербурге). Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что спрос растёт и за счёт рыночных продуктов, а сохранение тренда означает уход спекулятивного спроса. Средняя стоимость строительства дома – 8 млн руб., площадь – 106 кв.м, чаще одноэтажные с тремя комнатами. Первоначальный взнос – 22–24%, ежемесячный платёж при доходе 145 тыс. руб. – 45–50 тыс. Доля ИЖС в общей ипотеке – 8,1% в Вологодской и 7,8% в Ленинградской областях.

Как сообщалось ранее, что Сбер: Частное строительство пошло в рост: жители Северо-Запада оформили ипотеку для ИЖС на 7,7 млрд рублей с начала года.