В Rockstar объявили дату предзаказов GTA 6 и показали обложку будущей игры

Компании Rockstar объявила, что предзаказы GTA 6 стартуют 25 июня. Также представители игровой студии представили официальную обложку игры.

В социальных сетях Rockstar официально объявила о старте предзаказов на игру Grand Theft Auto 6. Оформить заказ пользователи смогут с 25 июня через цифровые площадки или у розничных продавцов.

Однако студия пока не раскрывает точную стоимость игры. Вместе с анонсом компания представила официальный арт обложки, постер и игровой скриншот.

Отметим, что Релиз запланирован на 19 ноября для платформ PS5 и Xbox Series X|S. По традиции Rockstar, версия для ПК выйдет позднее.

Главными героями игры станут бывший ветеран Джейсон и экс-заключенная Люсия, которые окажутся в центре криминальных событий в штате Леонида. Анонс предзаказов стал первой крупной новостью от Rockstar после более чем года молчания с момента выхода второго трейлера. Ожидается, что 25 июня также появится новый трейлер и дополнительные подробности о проекте.