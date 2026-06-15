Конкуренция на рынке аренды выросла в 2026 году

К лету 2026 года на рынке аренды жилья в России выросла конкуренция среди собственников из-за ужесточения миграционной политики и выхода большого числа инвестиционных квартир. Теперь наниматели оказались в выигрышном положении при выборе жилья.

Риелтор Владимир Шмелев в беседе с 360.ru рассказал о переменах на российском рынке аренды к лету 2026 года. По его словам, сейчас уже не владельцы жилья выбирают съемщиков, а наоборот. Главная причина заключается в ужесточении миграционной политики. Поток приезжих сократился, и освободилось много квартир экономкласса.

Эксперт отметил, что второй фактор связан с выходом на рынок большого количества инвестиционных квартир. Конкуренция между арендодателями выросла, а число желающих снять жилье осталось на прежнем уровне.

Риелтор ожидает повышения активности на рынке в конце июля или в первых числах августа. Такая динамика связана с началом учебного года и окончанием отпускного сезона.