Пользователей предупредил о рисках биометрии и цифрового рубля

Россиян предупредили о скрытых рисках СБП, биометрии, цифрового рубля и платежных стикеров. По словам экспертов, каждое нововведение имеет теневую сторону, а цифровизация должна быть инклюзивной и человекоцентричной.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru предупредил о теневых сторонах новой финансовой реальности. По его словам, СБП, биометрия, цифровой рубль и платежные стикеры удобны для бизнеса, но у каждого нововведения есть риски.

Украденная биометрия остается украденной навсегда, поэтому необходим механизм отзыва согласия. Экономия бизнеса на комиссиях не дойдет до покупателя без контроля, добавил эксперт.

Якубович подчеркнул, что цифровой рубль ставит под вопрос приватность расчетов. По данным специалиста, пенсионеры и жители отдаленных районов рискуют оказаться в финансовом гетто, если наличные не сохранят как безальтернативный платежный инструмент.

Цифровизация финансов неизбежна, но она должна быть инклюзивной и человекоцентричной, добавил эксперт. Якубович считает, что нельзя строить цифровое будущее, затаптывая тех, кто не успел или не смог в него впрыгнуть.