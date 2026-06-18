Больше 632 тысяч петербуржцев проголосовали за новые скверы и парки

Свыше 632 тысяч жителей Санкт-Петербурга приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на территории Северной столицы.

В Петербурге завершилось Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В голосовании приняли участие более чем 632 тысяч человек. Этот результат превысил показатель 2025 года на 8 тысяч голосов.

По данным Петростата, самая высокая активность зафиксирована в Красногвардейском районе, где проголосовали 19,6% от всего населения. На втором месте расположился Петроградский район с результатом 18,6%. Далее следуют Кировский, Колпинский и Калининский районы с показателями от 10 до 13,2%. Наименьшую активность продемонстрировали жители Приморского района. Их явка составила больше 5%.

На голосование вынесли 36 территорий. От каждого района в списке было по два объекта. Наибольшее количество голосов получил парк в Красногвардейском районе. Объект расположен восточнее домов по аллее Евгения Шварца, вдоль набережной Охты.

Следующую позицию заняла территория на Политехнической улице рядом со станцией метро «Площадь Мужества». За нее отдали 55,3 тысячи голосов. Замкнул тройку лидеров сквер в Выборгском районе на пересечении улиц Есенина и Сикейроса с результатом 53,1 тысячи голосов.