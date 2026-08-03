Врач из Петербурга принял больше 300 родов в Косово во время бомбардировок

Во время бомбардировок Югославии акушер-гинеколог из Санкт-Петербурга Алексей Ильин принял больше 300 родов, работая в военно-полевом госпитале. Он не делил пациенток по национальности и помогал сербкам, албанкам и цыганкам.

В июне 1999 года в составе российского миротворческого контингента в Косово был направлен сводный батальон ВДВ. Вместе с военными отправились офицеры Военно-медицинской академии имени Кирова. В их числе оказался хирург и акушер-гинеколог Алексей Ильин.

Медики оборудовали операционную в бывшем заводском помещении. Так, первую ночь пребывания на месте Ильин принял роды у местной жительницы албанской национальности. Позже к нему присоединились две сербские акушерки и врач, пишет пишет «Петербургский дневник».

В российский госпиталь обращались женщины разных национальностей. Среди пациенток были сербки, албанки и цыганки. Ильин не разделял их по национальному признаку, несмотря на возможные риски. За год службы врач принял больше 300 родов.

Благодарные пациенты называли своих детей в честь доктора. В Косово появилось много мальчиков с именем Алексей и девочек с именем Алексина. Ильин также стал крестным отцом ребенка у одного сербского священника. Для этого он принял крещение.