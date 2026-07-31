С августа россияне получат новые пенсии, налоговые уведомления и квитанции

Август принесет россиянам обновленные пенсии, автоматические налоговые уведомления и квитанции ЖКХ нового образца. Также вступают в силу изменения для самозанятых, бизнеса и сервисов рассрочки.

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу изменения, которые затронут несколько ключевых сфер. Среди них пенсионное обеспечение, налоговая система, жилищно-коммунальное хозяйство и правила ведения бизнеса, сообщает «ФедералПресс».

В последний месяц лета Социальный фонд проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Размер прибавки будет зависеть от накопленных индивидуальных коэффициентов и не превысит 470 рублей. Накопительная часть пенсии увеличится на 17,3%. Для участников программы софинансирования рост составит 19,3%.

Кроме того, 80-летние пенсионеры и инвалиды первой группы получат удвоенную фиксированную выплату. Ее размер достигнет 19,1 тысячи рублей. Самозанятые граждане, которые участвуют в добровольном социальном страховании, смогут оформить первые больничные пособия.

Налоговые уведомления об уплате имущественных налогов начнут поступать в личный кабинет на портале «Госуслуги» в автоматическом режиме. В платежных документах за жилищно-коммунальные услуги разделят строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт». Оплату за предыдущий месяц необходимо вносить до 15-го числа следующего месяца.

С августа Банк России сможет контролировать деятельность сервисов рассрочки. Также в третьем месяце летнего сезона стартует обязательная маркировка мясной продукции в системе «Честный знак».