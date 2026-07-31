Реставраторы вернули исторический облик витражам особняка Веге

В особняке Веге на Октябрьской набережной завершилась реставрация уникальных витражей, похищенных в 1990-х годах. Специалисты воссоздали их по архивным фотографиям и отчетам с использованием современных технологий.

Объекты когда-то украшали парадную лестницу между вторым и третьим этажами. Два витражных окна имели высоту почти шесть метров и ширину полтора метра. На них был изображен сюжет «Кавалер, передающий даме кубок». Специалисты предполагают, что работа создавалась по специальному заказу владельца дома.

В начале 1990-х годов особняк остался без охраны. Именно тогда витражи были похищены неизвестными злоумышленниками. В распоряжении реставраторов сохранились только рамы, старые фотографии и отчеты о реставрационных работах, которые проводились в 1980-х годах. Данные работы выполнялись в Вильнюсской академии художеств, сообщает «Петербургский дневник».

Для восстановления подлинных цветовых оттенков специалисты использовали искусственный интеллект. Нейросеть помогла определить исходные цвета по старым пленочным снимкам. Стекло для новых витражей подбирали из двух источников. Часть материалов взяли из отечественных каталогов, другую часть заказали в итальянском Мурано. Доставка стекла заняла около пяти месяцев.

Работа над воссозданием исторического сюжета длилась больше 1,5 года. Реставраторы также восстановили чугунное литое ограждение парадной лестницы и балконов. Установка витражей на их историческое место запланирована до конца лета.