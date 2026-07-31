Пожилой тренер из Петербурга лишился 454 тысяч после разговора с мошенниками

Инструктор по фитнесу из Санкт-Петербурга стал жертвой телефонных мошенников. Пожилой мужчина отдал курьеру свыше 450 тысяч рублей.
Правоохранители в Северной столице задержали 20-летнего юношу. Молодого человека подозревают в мошенничестве.
Жертвой злоумышленников стал 71-летний пенсионер. Неизвестные позвонили пострадавшему и убедили его передать деньги курьеру 23 июля. Пенсионер отдал мошенникам 3,7 тысячи долларов, 500 евро и 120 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 454 тысячи рублей.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего преступления, сообщает «Форпост».
Напомним, что ранее полицейские задержали подозреваемого в краже денег и слитка драгоценного металла из квартиры на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге. Ущерб от действий злоумышленника превысил 3,3 миллиона рублей.