Пожилой тренер из Петербурга лишился 454 тысяч после разговора с мошенниками

Недалеко от места исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края пропал еще один человек. Поиски рыбака продолжаются больше месяца, но результатов нет. Новые пропавшие В районе Манской «петли смерти» в тайге Красноярского края больше месяца ищут 39-летнего рыбака. В конце июня он отправился на рыбалку с друзьями. Лодка перевернулась, двое мужчин спаслись, а рыбак исчез. Поиски не принесли результатов, спасатели нашли только перевернутую лодку.Это не первое загадочное исчезновение в этих местах. За последние несколько лет здесь пропали бывший спецназовец, кандидат в мастера спорта по ориентированию, турист и еще несколько людей. Всего из этих мест не вернулись как минимум семь человек. Смена паспортов Ранее стало известно, что Сергей Усольцев за свою жизнь четыре раза менял паспорт. В 1993 году он получил документ в возрасте...